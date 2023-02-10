ليست قنبلة نووية.. تصوير من الجو يظهر حجم الدمار الذي خلفه زلزال تركيا

شفق نيوز/ أظهر مشاهد مصورة من الجو هول مأساة الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة هاتاي التركية، حيث تحولت المدينة خلال دقائق إلى كومة من الركام.

وتتواصل عمليات الإنقاذ منذ أيام للبحث عن ناجين.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يتضمن لقطات جوية لمدينة هاتاي، بعد الزلزال، وكتبت عليه كارثة القرن.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي تركيا إلى 18 ألفًا و342 والإصابات إلى 74 ألفًا 242 شخصًا.

وأشارت "آفاد" في بيان صباح الجمعة، إلى وقوع 1509 هزات ارتدادية عقب الزلزالين، مؤكدة إجلاء 75 ألفًا و780 شخصًا من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.