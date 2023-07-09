"ليست جاهزة".. بايدن يشترط انهاء الحرب قبل دخول أوكرانيا في "الناتو"

شفق نيوز/ اشترط الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأحد، إنهاء الحرب الروسية - الاوكرانية قبل دخول الاخيرة في عضوية حلف "الناتو".

وقال بايدن، في مقابلة أجراها مع شبكة CNN، تم بثها اليوم، إن أوكرانيا "ليست جاهزة لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مشدداً على أن الغزو الروسي "يجب أن ينتهي أولاً حتى يتمكن الحلف من النظر في ضم كييف".

وأكد بايدن أنه "في حين أن مناقشة عضوية أوكرانيا الوشيكة في الناتو تبدو سابقة لأوانها، إلا أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيواصلون تزويد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقواته بالأمن والأسلحة التي يحتاجون إليها لمحاولة إنهاء الحرب مع موسكو".

وتحدث بايدن قبل رحلته التي تستغرق أسبوعاً إلى أوروبا، والتي تشمل حضوره قمة الناتو في ليتوانيا، حيث سيكون الغزو الروسي لأوكرانيا وضغط زيلينسكي للحصول على عضوية الحلف من بين القضايا الرئيسية التي سيتم طرحها في الاجتماع.