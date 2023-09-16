ليبيا.. قرابة 13 ألف ضحية في درنة واعلان حالة الطوارئ الصحية لمدة عام

شفق نيوز/ كشفت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، أن عدد الضحايا والمفقودين في مدينة درنة بلغ نحو 13 ألف شخص، فيما أعلنت السلطات الليبية حالة الطوارئ الصحية في المدن المنكوبة لمدة عام كامل.

وأوردت وسائل إعلام غربية وعربية بياناً للمنظمة جاء فيه أن أطناناً من الإمدادات الصحية وصلت إلى مدينة بنغازي الليبية قادمة من دبي في إطار ‏استجابة طارئة مكثفة للفيضانات غير المسبوقة في شرق ليبيا.‏

وبينت أن "مساعدات كافية وصلت إلى مدينة للوصول إلى ما يقرب من 250 ألف شخص، وتشمل الأدوية الأساسية، ولوازم علاج الصدمات، وجراحات الطوارئ والمعدات الطبية، بالإضافة إلى أكياس لنقل الجثث نقلا آمناً وكريماً".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه "ما يزال أكثر من 9000 شخص في درنة بعداد المفقودين، وتعمل الفرق التابعة لها مع وزارة الصحة الليبية لتعقب القتلى والمفقودين، وأنه تم حتى الآن انتشال 3958 جثة والتعرف على هوياتهم، وإصدار شهادات وفاتهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع انتشال فرق البحث والإنقاذ المزيد من الجثث".

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أحمد زويتن "إنها كارثة ذات أبعاد أسطورية، نحن نشعر بالحزن بسبب الخسارة الفادحة لآلاف الأرواح، إن أفكارنا مع العائلات التي فقدت أحباءها، وكذلك مع جميع المجتمعات المتضررة، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لاستعادة الخدمات الصحية للسكان المتضررين في شرق ليبيا".

وذكر أن "الإمدادات البالغ حجمها 130 متراً مكعباً، التي وصلت اليوم السبت هي ثاني عملية تسليم تقوم بها منظمة الصحة العالمية، بعد أن كانت الدفعة الأولى مكونة من 29 طناً مترياً من الإمدادات الطبية العاجلة، من مخزونات الطوارئ الموجودة لدى المنظمة في ليبيا".

وقد وقع الإعصار "دانيال"، الأسبوع الماضي، وأسفر عن وفاة أكثر من 5000 شخص، وما يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.

بدورها أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا انتشال 450 جثة من البحر خلال اليومين الأخرين، مشيرة إلى أنها كانت على مسافة 120 مترا عن الشاطئ.

إلى ذلك، أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أعلن حالة الطوارئ الصحية في المدن المنكوبة لمدة عام كامل.

ويأتي هذا القرار بعد أن قال مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، إنه يجب إعلان حالة الطوارئ لمدة سنة في المدن المنكوبة كافة، مشيرا إلى أن هناك نقصا في الكوادر الطبية التي تعالج مصابي السيول في المدن المتضررة.

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في ليبيا، إن هناك انقطاعا في بعض الطرق وخدمات الهاتف، الأمر الذي يعيق جهود الإغاثة، وإن حجم الكارثة في مناطق الإعصار كبير جدا ويفوق قدراتنا وهناك حاجة لدعم دولي، وليس لدينا بعد العدد النهائي للقتلى والمفقودين.