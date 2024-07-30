ليبيا.. فقدان نصف الثروة الحيوانية في مصراته بسبب وباء

شفق نيوز/ انتشر في مدينة مصراتة الليبية، وباء الجلد العقدي بين الأبقار، بحسب ما أعلن مربو الأبقار الحلوب.

وأصدر مربو الأبقار الحلوب في مدينة مصراتة بيانا اليوم الثلاثاء أكدوا خلاله أن الوباء اكتُشف في شهر نوفمبر من العام الماضي، وتم إبلاغ السلطات الصحية المتمثلة في مكتب الصحة الحيوانية بمصراتة للتواصل مع الجهات المختصة.

وطالب المربون الحكومة الليبية بالتدخل العاجل لاحتواء هذه الأزمة التي أضرت بثروة المدينة من الأبقار.

من جهته، أعلن مدير مكتب الصحة الحيوانية في مصراتة أن المدينة فقدت نصف ثروتها الحيوانية من الأبقار البالغة 5000 بقرة، وأن إنتاج الحليب تراجع من 75 ألف لتر إلى 20 ألف لتر فقط، مما يشكل ضربة قاسية للقطاع الزراعي في المدينة.