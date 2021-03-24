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ليبيا.. اغتيال ضابط في الجيش "الوطني" مطلوب دوليا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-24T17:14:35+0000
ليبيا.. اغتيال ضابط في الجيش "الوطني" مطلوب دوليا

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام ليبية، يوم الأربعاء، باغتيال الضابط في الجيش الوطني الليبي، والمطلوب دوليا، محمود الورفلي.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن الناطق باسم الجيش الوطني، تأكيده "مقتل القائد العسكري محمود الورفلي في بنغازي".

وأوضحت أن "الورفلي توفي بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية في بنغازي، فيما أصيب شقيقه في الهجوم، ونقل الى العناية المركزة".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أدرجت الورفلي في كانون الأول 2019، على قائمتها الخاصة بالعقوبات، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأبرزها تنفيذه لعملية إعدام جماعي لعشرة معتقلين عزل في بنغازي.

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