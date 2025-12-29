لوّح بضرب إيران.. ترمب يبحث مع نتنياهو "القوة الدولية" في غزة

شفق نيوز- واشنطن

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الاثنين، عن أمله بالوصول سريعاً إلى المرحلة الثانية من "خطة غزة"، وفيما أشار إلى أنه سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "القوة الدولية" في غزة ومشاركة تركيا فيها، لوّح بضرب إيران في حال واصلت بناء قدراتها النووية.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي من منتجع مارالاغو في الولاية الأميركية، إنه يأمل الوصول إلى المرحلة الثانية من خطة غزة على نحو سريع للغاية.

وأضاف: "سأتحدث مع نتنياهو بشأن دور تركيا في القوة الدولية بغزة"، مشيراً أنه لولا نتنياهو ما كانت إسرائيل موجودة إلى الآن.

وبين ترمب أن هناك خمسة مواضيع رئيسية ستكون على طاولة النقاش مع نتنياهو، لافتاً إلى أن العلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أفضل حالاتها.

كذلك، وعد الرئيس الأميركي بفعل كل ما في وسع واشنطن لاستعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي محتجز في قطاع غزة.

وأكد ترمب مجدداً أنه يتعين على حركة حماس إلقاء السلاح، وذلك بعيد تأكيد جناحها العسكري عدم التخلي عن السلاح، مضيفاً "لا بد من تخلي حماس عن السلاح".

إلى ذلك، تطرق ترمب إلى الملف الإيراني وقال "أسمع أن إيران تحاول بناء مواقعها النووية مجدداً وإذا كانوا يفعلون ذلك فسنضربها مرة أخرى".

كما قال "إيران تسعى لإعادة بناء منشآتها النووية"، مضيفاً "سمعت أن طهران تريد التوصل لاتفاق نووي".

أما في الملف السوري عبر ترامب عن أمله في التوصل لاتفاق بين سوريا وإسرائيل، مضيفاً "آمل أن يصبح نتنياهو على وفاق مع سوريا".

وأردف "نود أن تحصل سوريا على فرصة للنهوض مجدداً".

بينما في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، انتقد الرئيس الأميركي الهجوم الذي اتهمت روسيا أوكرانيا بشنه على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال إنه "سمع ⁠للتو" عن اتهام روسيا لأوكرانيا بمحاولة الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير ‍بوتين في شمال روسيا، ‍وهو ما ‍نفته ⁠كييف.

كما أضاف ‌ترمب إنه ⁠أجرى "‍محادثة جيدة للغاية" مع ⁠بوتين في وقت سابق من ‌اليوم.

وقبل لقائه مع ترمب، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لمناقشة الأمن الإقليمي، والتعاون الاقتصادي.

وأكد الزعيمان على أهمية استمرار التعاون لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بما يتماشى مع رؤية خطة السلام العشرين التي طرحها ترامب.

ووصل نتنياهو الاثنين إلى مارالاغو، مقر إقامة الرئيس الأميركي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما.

واللقاء هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.

وتأتي زيارة نتنياهو بعد أيام من النشاط الدبلوماسي الكثيف في فلوريدا حيث استضاف ترمب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد لإجراء محادثات بشأن وضع حد للغزو الروسي.

