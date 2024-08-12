"لوفتهانزا" تمديد تعليق استخدام المجال الجوي العراقي والايراني

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران اليوم الاثنين، أنها قررت تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل حتى 21 أغسطس / آب الجاري بسبب المخاوف المتعلقة بالتوترات في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني، أنها لن تستخدم المجال الجوي لإيران والعراق خلال هذه الفترة.

كما أكّدت شركتا "إير فرنس" و"ترانسافيا"، اليوم الاثنين، تمديد تعليق رحلاتهما الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء 14 أغسطس/ آب الجاري، بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان.

وأوضح بيان لشركة "إير فرنس"، أن استئناف العمليات المتوقفة منذ 29 يوليو/ تموز الماضي بسبب "الوضع الأمني في لبنان" سيعتمد على تقييم جديد للوضع المحلي.

ويشمل التعليق "الرحلات بالاتجاهين" بين مطار شارل ديغول في باريس وبيروت.

وذكّرت شركة "إير فرانس" بأن "أمن زبائنها وطواقمها هو أولويتها المطلقة"، مؤكدة أنها تتخذ "إجراءات تجارية" تتيح للعملاء الذين لديهم حجوزات من وإلى بيروت قبل 18 أغسطس/ آب 2024 تأجيل أو إلغاء رحلاتهم مجاناً.

وأشارت التقارير إلى أن شركات طيران أخرى قد علّقت رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بسبب المخاوف من تصعيد عسكري محتمل بين إسرائيل و"حزب الله". وفي المقابل، أبقت شركة "إير فرنس" عملياتها بين فرنسا وتل أبيب "بشكل طبيعي"، كما أوضحت الشركة.

وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، أعلنت مجموعة من شركات الطيران الدولية الاسبوع الماضي، عن تعليق أو تعديل رحلاتها إلى عدد من الوجهات في المنطقة.

الخطوط الجوية الجزائرية: أوقفت رحلاتها إلى لبنان بشكل مؤقت.

شركة الطيران الهندية: علقت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 8 أغسطس.

إير فرانس وكيه.إل.إم: مددت تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 11 أغسطس، وألغت رحلات كيه.إل.م إلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر.

دلتا للطيران: مددت تعليق الرحلات بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 أغسطس.

إيزي جيت: أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 مارس 2025.

الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا): مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 10 أغسطس.

لوفتهانزا: مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل حتى 13 أغسطس.

الملكية الأردنية: استأنفت رحلاتها إلى بيروت اعتباراً من 8 أغسطس.

رايان إير: ألغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 23 أغسطس.

خطوط الطيران السنغافورية: توقفت عن التحليق فوق المجال الجوي الإيراني.

يونايتد إيرلاينز: أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب منذ 31 يوليو.

كما أصدرت بريطانيا توصيات لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي اللبناني حتى 4 نوفمبر بسبب "خطر محتمل على الطيران".