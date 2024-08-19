للمرة الثانية.. لوفتهانزا الألمانية تقرر تعليق رحلاتها إلى أربيل وعدم المرور في الاجواء العراقية

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الاثنين، عدم استخدام الأجواء العراقية لمرور طائراتها، كما قررت تعليق جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعَمان وأربيل حتى 26 أغسطس.

وقالت "لوفتهانزا"، إنها لن نستخدم المجال الجوي لإيران والعراق حتى 26 أغسطس.

كانت المجموعة الألمانية أعلنت إنها لن تستخدم المجال الجوي لإيران والعراق حتى 21 أغسطس الجاري. كما أعلنت عن تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى 21 من الشهر الجاري.

وتتزايد مخاوف شركات الطيران من تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط بعد عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أثناء زيارته لطهران والتي نسبت إلى إسرائيل واغتيال القيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، وسط توعّد إيران والمجموعات المدعومة منها بالردّ.