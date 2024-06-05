له علاقة بداعش.. معلومات جديدة عن مهاجم السفارة الأمريكية في بيروت

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام لبنانية ومصادر، معلومات جديدة حول مطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت، يوم الأربعاء، تؤكد بعضها علاقته بـ"داعش".

الوكالة الوطنية (اللبنانية) للإعلام ذكرت أن مديرية أمن الدولة في البقاع بالتنسيق مع مديرية المخابرات تمكنت من توقيف شقيق مطلق النار "في عملية خاطفة ونوعية".

وذكرت الوكالة أن العملية جرت في بلدة مجدل عنجر في البقاع شرقي لبنان، مشيرة إلى أنه من الجنسية السورية.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قضائي لبناني أن مطلق النار الذي أُصيب بجراح خطيرة، وأكد أن القوات الأمنية أوقفت شقيق مطلق النار الذي يقطن مع عائلته في منطقة البقاع شرقي لبنان.

وكانت السلطات اللبنانية قالت لدى إعلانها توقيف مطلق النار إنه "عامل توصيل أراد الانتقام" لتعرضه للإهانة من قبل أحد عناصر الأمن، بحسب "فرانس برس".

وذكرت وسائل إعلام أن التحقيقات مع مهاجم السفارة أظهرت أنه يدعى قيس عوض، سوري الجنسية، وقد أتى من البقاع بمفرده.قال إنه "نفذ العملية نصرة لغزة".

وأشارت إلى أنه كان يضع على رأسه "خوذة" كتب عليها شعار "الدولة الإسلامية" الخاص بداعش، باللغتين العربية والإنجليزية.

وبحسب "رويترز"، فإن القوات اللبنانية لا تزال تمشط المنطقة المحيطة بالسفارة بحثًا عن مهاجمين آخرين.

وقال مصدر أمني لـ "رويترز" إن الجيش اللبناني أصاب المهاجم في بطنه.

وأضاف المصدر الأمني أن أحد أفراد الفريق الأمني ​​بالسفارة تعرّض لإصابة بسيطة، بينما لم يرد متحدث باسم السفارة الأمريكية على سؤال "رويترز" بشأن وجود أي إصابات في صفوف حراس السفارة.