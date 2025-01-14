لهذا السبب.. حماس لم تسلم إسرائيل رداً على اتفاق وقف إطلاق النار

شفق نيوز/ أفاد مصدر في حركة حماس الفلسطينية، يوم الثلاثاء، بأن الحركة لم تسلم حتى الآن ردها على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأرجع المصدر السبب في ذلك إلى أن إسرائيل لم تسلم حتى هذه اللحظة الخرائط التي ستوضح المناطق التي ستنسحب إليها قواتها، على حد قوله.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل وحماس وصلتا إلى "أقرب نقطة"، حتى الآن، لعقد اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

واستمرت المفاوضات بين الجانبين في العاصمة القطرية، الدوحة، لشهور دون نتيجة حاسمة، وتشير إسرائيل إلى أن خطط وقف إطلاق النار التي تم تحديد مدتها في البداية بـ42 يوماً تقترب من حصول الموافقة عليه، فضلاً عن إعادة 33 رهينة في الدفعة الأولى.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في إيجاز صحفي، اليوم الثلاثاء، المفاوضات الجارية بأنها إيجابية وبناءة، دون أن يتطرق لتفاصيل المحادثات الحساسة.

وأعلن الأنصاري أن المحادثات الجارية في الدوحة للوصول إلى اتفاق بشأن غزة مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة، مؤكداً أن قطر ومصر والولايات المتحدة ملتزمون بكل ما يؤدي إلى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حسبما أفادت صحيفة الشرق القطرية.

وأشار إلى أنه لن يتم إصدار بيان إلا في أوانه، وأشار خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية إلى تجاوز العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً "نحث الجانبين على التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة"، مؤكداً "نحن اليوم في نقطة هي الأقرب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة ونترقب أن يكون الإعلان عن الاتفاق قريباً".