لن تقع بأيدي "مستوطنين".. واشنطن توافق على بيع آلاف البنادق لإسرائيل

شفق نيوز / أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الاثنين، بأن إدارة الرئيس جو بايدن، سمحت لإسرائيل بشراء آلاف البنادق من طراز M16 بعد التأكد من أن الأسلحة لن تقع بأيدي المستوطنين في الضفة الغربية.

ونقل الموقع الأمريكي، عن أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين على علم مباشر بالصفقة، قولهم إن "الالتزام الإسرائيلي كان شرطا رئيسيا للإدارة والمشرعين للموافقة على عملية بيع الأسلحة التي طلبتها الحكومة الإسرائيلية بشكل عاجل، بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويخشى مشرعون أمريكيون وبعض مسؤولي وزارة الخارجية، من "وصول أسلحة أمريكية كانت إسرائيل قد طلبتها من واشنطن، إلى أيدي المستوطنين في الضفة الغربية"، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

و"طلبت إسرائيل من صانعي الأسلحة الأمريكيين، بنادق نصف آلية وآلية تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، لكن هذه الشرائح الثلاث تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس"، وفق الصحيفة الأمريكية.

وأشارت إسرائيل، إلى أن هذه البنادق "ستستخدمها الشرطة"، لكنها أشارت أيضا إلى أنه "يمكن تزويد المدنيين بها"، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على أوامر الأسلحة لصحيفة "نيويورك تايمز".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد وعد مؤخرا بـ"تسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية"، في حين خفف شروط الحصول على رخص لاقتناء الأسلحة، حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.

وجاء في تقرير أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل هرتزوغ، ومسؤولين إسرائيليين آخرين قدموا ضمانات لإدارة بايدن بأن الأسلحة ستُمنح فقط لوحدات الرد الأولي المدنية التي تقع سلطتها ضمن ولاية الشرطة الوطنية الإسرائيلية.

وبعد تقديم التأكيدات، وفقت إدارة بايدن على بيع بنادق M16، ووقعت عليها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.