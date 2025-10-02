لندن وواشنطن تنتفضان لدعم "أسطول الصمود" وإدانة تعرضه لاعتداء إسرائيلي

شفق نيوز- لندن/ واشنطن

شهدت مدن لندن وواشنطن، تظاهرات كبيرة منددة بالاعتداء على "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة لكسر الحصار عنها وإيصال المساعدات لها، مطالبين بوقف الإبادة لسكان غزة والسماح بإدخال المواد الإغاثية بشكل سريع.

ففي لندن، خرجت تظاهرة كبيرة في الشارع المؤدي من البرلمان إلى مقر الحكومة في داوننغ ستريت، احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي على سفن كسر الحصار المتجهة إلى غزة.

وقال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، زاهر بيراوي، لوكالة شفق نيوز: "نحن في اللجنة نعتبر هذه المظاهرة ومثيلاتها في العشرات من دول العالم استفتاءً واضحاً على حق الفلسطينيين بالحرية".

وأضاف بيراوي أن "هذه الموجة التضامنية الدولية تعكس رفض الشعوب لاستمرار الاحتلال ومحاولاته خنق غزة بكل الوسائل"، مؤكداً أن "الاعتداء على سفن أسطول الصمود لن يرهب المتضامنين من مختلف الجنسيات".

وكشف أن "موجة أخرى من السفن تتقدم الآن في البحر، ومن المؤمل أن تصل خلال بضعة أيام ضمن موجات الحرية المتعاقبة، للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهل غزة".

وفي واشنطن، تجمع ناشطون أميركيون أمام وزارة الخارجية، مطالبين بتأمين الحماية لمجموعة من المواطنين الأميركيين، من بينهم خمسة عسكريين سابقين وأحد عناصر الحرس الوطني الذي ما زال في الخدمة، أثناء مشاركتهم في "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة.

وأكد المشاركون أن "هؤلاء ينضمون إلى متطوعين من مختلف دول العالم يسعون لكسر الحصار المفروض على القطاع عبر إيصال مساعدات غذائية ومدنية".

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صورا لأطفال فلسطينيين قُتلوا أو لقوا حتفهم جوعاً نتيجة الحصار والغارات الإسرائيلية، وقد حملت بعضها عبارات مثل "إسرائيل فعلت هذا"، و"أوقفوا الإبادة"، و"اسمحوا بمرور أسطول المساعدات".