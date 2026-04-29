لندن.. إصابتان في حادث طعن واعتقال المهاجم (فيديو)

شفق نيوز- لندن

أصيب شخصان في حادث طعن وقع، يوم الأربعاء، بمنطقة جولدرز شمال لندن، قبل أن تتمكن الشرطة البريطانية من اعتقال المهاجم.

وقالت منظمة "شومريم" الأمنية اليهودية، عبر منصة "إكس"، إن رجلاً شوهد وهو يركض حاملاً سكيناً ويحاول طعن سكان يهود، قبل أن يتمكن أحد عناصر المنظمة من إيقافه.

وأضافت أن الشرطة استخدمت مسدس صعق كهربائي خلال عملية اعتقال المهاجم، مبينة أن المصابين يخضعان للعلاج.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحادثة بأنها "مقلقة للغاية".

وأظهرت صور متداولة من موقع الحادث فرق الطوارئ إلى جانب شخص بدا أنه أحد الضحايا ممدداً في الشارع.

وكانت شرطة لندن قد اعتقلت خلال الشهر الماضي أكثر من 20 شخصاً ضمن تحقيقات في هجمات استهدفت منشآت مرتبطة باليهود، بينها إحراق سيارات إسعاف ومحاولات حرق معابد يهودية.