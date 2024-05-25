لندن.. إصابات إثر اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للحكومة الإيرانية

شفق نيوز/ قالت الشرطة البريطانية، إن أربعة أشخاص أصيبوا واعتقل آخر عندما اشتبك أنصار الحكومة الإيرانية مع محتجين مناهضين للنظام في حدث بلندن بمناسبة وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأعلنت قوة شرطة العاصمة استدعاء جنودها، مساء الجمعة، عقب تلقي "بلاغات عن حدوث اضطرابات" في مكان بمنطقة ويمبلي غرب لندن، حيث أقيم حفل تأبين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي بعد أن قضى في حادث تحطم مروحية.

وقالت الشرطة، إن متظاهرين تجمعوا خارج المكان واندلعت اشتباكات.

وأعلنت القوة اعتقال شخص واحد للاشتباه في قيامه بأعمال عنف، فيما تلقى أربعة أشخاص العلاج من قبل رجال الإسعاف من إصابات لا يعتقد أنها تهدد حياتهم.

وأمرت الشرطة المتجمعين بالتفرق وقالت السبت، إن المحققين سيفحصون لقطات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدلة لمعرفة ما إذا كان قد تم ارتكاب المزيد من الجرائم.

وتوفي رئيسي، أحد أعمدة النظام الإسلامي المتشدد في إيران، إلى جانب وزير خارجية البلاد وستة آخرين في حادث تحطم طائرة في المنطقة الجبلية شمال غرب البلاد، الأحد. ودفن، الخميس، في أقدس مزار شيعي في إيران.

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