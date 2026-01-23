لندن: ترمب مخطئ في التقليل من دور الناتو بأفغانستان

دونالد ترمب وكير ستارمر (أ ف ب)

شفق نيوز- لندن

اعتبر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرتكب خطأً بالتقليل من شأن دور قوات حلف شمال الأطلسي، وخاصة القوات المسلحة البريطانية، في أفغانستان.

وكان ترمب وجه انتقادات شديدة لدول الناتو، متهماً القوات الأوروبية بالبقاء "بعيدة عن خطوط المواجهة" في أفغانستان، مشدداً على أن العلاقة مع الولايات المتحدة يجب أن تكون متبادلة.

وأكد ترمب في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن الناتو لم يكن ليوجد لولا جهود واشنطن، مشيداً بدوره في رفع مساهمات الدول الأعضاء، ومنتقداً في الوقت نفسه سياسات عدد من القادة الأوروبيين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن الدفاع والهجرة والطاقة والنمو الاقتصادي.

من جهته، رد الأمين العام للحلف مارك روته مؤكداً التضحيات الأوروبية، ودعمهم لأميركا في حال وقوع أي هجوم.

واستشهد روته بالخسائر التي تكبدتها دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك في أفغانستان.