لندن.. الشرطة تعتقل 6 كورد على صلة بحزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، يوم الأربعاء، عن اعتقال ستة أشخاص كورد على صلة بحزب العمال الكوردستاني في مداهمات وسط العاصمة لندن، لافتة إلى تفتيش مركز الجالية الكوردية في هارينجي من قبل ضباط يحققون مع "الجماعة المحظورة".

ونقل تقرير لموقع صحيفة "الغارديان"، ترجمته وكالة شفق نيوز، قول شرطة لندن إن أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 23 و27 و56 و62 عاماً وامرأتين تتراوح أعمارهن بين 31 و59 عاماً اعتقلوا في أماكن متفرقة من العاصمة خلال مداهمات فجر اليوم وما زالوا رهن الاحتجاز.

وأشار إلى أن عمليات تفتيش جرت في ثمانية عناوين، بما في ذلك مركز الجالية الكوردية في هارينجي، شمال لندن، مؤكدة إن تحقيقاتها قد تستغرق ما يصل إلى أسبوعين.

وقالت الضابط هيلين فلاناغان، من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، إن "هذا النشاط جاء بعد تحقيق كبير وعملية في النشاط الذي نعتقد أنه مرتبط بجماعة حزب العمال الكوردستاني"، مبينة أن "هذه الاعتقالات تستهدف الأشخاص المشتبه في تورطهم في نشاط إرهابي مرتبط بالجماعة".

وأعربت عن أملها بأن "تُظهر هذه الاعتقالات أننا لن نتسامح مع أي نوع من النشاط الإرهابي"، مضيفة "إننا سنتخذ إجراءات عندما نعتقد أن هناك ضرراً يلحق بالمجتمعات هنا أو في المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر".

ونوهت الشرطة إلى أنه "لا يوجد تهديد وشيك للناس".

ترجمة وكالة شفق نيوز