لم تكاشف شعوبها.. 10 دول أوروبية تفتح حسابات بالعملة الروسية لشراء الغاز

شفق نيوز/ كشف مكتب رئاسة الوزراء الهنغارية، يوم الاحد، أن عشر دول أوروبية فتحت حسابات مصرفية في البنك الروسي لدفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل.

وقال رئيس مكتب رئاسة الوزراء غيرغي غوياش، في حديث لراديو Kossuth، إن "هنغاريا فتحت حساباً باليورو وسيتم تحويله في البنك الروسي إلى عملة روبل لتوريد الغاز".

واشار الى انه "بالإضافة إلينا هناك تسع دول أخرى تفعل ذلك، لكنهم لا يعلنون عن ذلك، لأنه في أوروبا -الآن لكي تكون جيدا لأوروبا- قيادة البلاد لا تتحدث بصدق مع شعبها".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتبن أي عقوبات تجعل من المستحيل دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الهنغاري أن بلاده ستدفع ثمن الغاز الروسي المورد إليها بناء على الآلية التي طرحتها موسكو، مشددا على أن إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر بلغاريا تتم بشكل طبيعي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن بلاده ستصدر الغاز والنفط إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول العالم مقابل العملة الروسية الروبل، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة ورفضت هذا الشرط الروسي.