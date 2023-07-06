ألمحت إلى "قتل متعمد".. تسريبات جديدة عن واقعة "نائل" التي أشعلت فرنسا

شفق نيوز / كشفت تسريبات صحفية فرنسية، يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل الشاب نائل (17 عاما) في ضاحية "نانتير" غرب العاصمة باريس، وذلك بعد مرور 10 أيام من الحادثة التي تسببت باحتجاجات واسعة رافقتها أعمال عنف.

وأدلى الشرطي "فلوريان م" (38 عاما) الذي أطلق النار على الفتى "نائل" بتصريحات أمام محققين تابعين للمفتشية العامة للشرطة الوطنية، التي تحقق في ملابسات الحادث، شرح من خلالها ظروف وقوع الحدث الذي جاء حسب أقواله بعد "تسعة أيام من العمل دون استراحة"، مشيرا إلى أنه لم "يطلق النار بهدف قتل الشاب نائل".

وبحسب يومية "لوبارزيان"، قال الشرطي في بداية التحقيق إنه "خرج مع زميله من مركز الأمن بمدينة نانتير يوم 27 حزيران/يونيو الماضي عند حدود الساعة الثامنة صباحا ثم سمع هدير محرك سيارة مرسيدس تسير على الطريق المخصص للحافلات".

وأكد فلوريان، أنه اقترب برفقة زميله على متن دراجة نارية من سائق السيارة (وهو نائل) وطلب منه الوقوف فورا لإجراء عملية تفتيش مرورية، لكن حسب المفتشية العامة للشرطة الفرنسية نقلا عن الشرطي الثاني المتورط في نفس القضية، لم يمتثل الشاب نائل لأوامر الشرطي بل غادر المكان مقلعا السيارة بسرعة كبيرة تقدر بحوالي 80 إلى 100 كيلومتر في الساعة".

وتضيف التسريبات من أقوال الشرطي التي حصلت عليها يومية "لوبارزيان" أن "الشرطيين تمكنا من اللحاق بالسيارة التي توقفت بسبب الازدحام المرورى على مستوى ساحة نيلسون مانديلا بمدينة نانتير، ثم ركض الشرطي فلوريان باتجاه السائق وأخرج مسدسه ووجهه صوب نائل على مستوى الزجاج الأمامي للسيارة".

وأضاف الشرطي الذي أطلق النار على الضحية بأنه رفع سلاحه في وجه الشاب وتمركز في مكان يسمح له بإصابة الأجزاء السفلى من جسده، منوها بأنه دعا نائل مرار إلى "وقف محرك السيارة وأنه قام حتى بضرب الزجاج الأمامي للسيارة لكي يجذب انتباهه" دون جدوى.

وتابع الشرطي قائلا بأن "زميله حاول الدخول إلى السيارة من أجل إلقاء القبض على السائق أو لوقف محرك السيارة. لكنه شعر بأن السيارة كانت تتحرك تارة إلى الأمام وتارة إلى الوراء".

ويضيف الشرطي فلوريان في تصريحاته أنه شعر بأنه "كان في خطر كونه متواجد ما بين السيارة وجدار خلفي"، موضحا أن الخطر كان أكبر على زميله بسبب تواجد نصف جسده داخل السيارة. ولهذا السبب أطلق النار على نائل خوفا أن ينطلق بسيارته بسرعة و"يجر" معه الشرطي، حسبما نقلت "لوباريزيان".

لكن في الحقيقة، أكد زميل الشرطي فلوريان، الذي قتل نائل أنه "لم يتسلل إلى داخل السيارة، وأن نائل قام بوقف محرك السيارة بعد 15 ثانية فقط ووضع يديه على مقود السيارة".

ورفض هذا الشرطي أن يقول ما إذا قام زميله بقتل نائل بشكل متعمد أم لا لأنه حسب ما صرح به للمحققين "كان اهتمامي منصبا على الشاب نائل فقط".

هذا، وخلال التحقيق، تم عرض شريط فيديو صوره شاهد عيان يبين وقائع الحدث على الشرطي الذي قتل نائل. لكن الشرطي فلوريان أصر في قوله بأنه كان "يشعر بالخطر لأنه كان بإمكان السائق أن يجره بالسيارة أو يجر زميله أو يجعله يقع ما بين الطريق والرصيف".

كما نفى الشرطي الذي كان برفقة فلوران م. أن يكون قد استخدم عبارة "سأطلق رصاصة على رأسك"، لكن وفق المفتشية العامة للشرطة الوطنية التي شاهدت شريط الفيديو فيبدو أنه "استخدم هذه الجملة".