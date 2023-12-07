لمحاولته "اغتصاب" طالبة.. جامعة أميركية تطرد سفيراً إيرانياً سابقاً

شفق نيوز/ أعلنت جامعة "أوبرلين" الأميركية، يوم الخميس، عن طرد أحد الأساتذة التدريسيين فيها وهو سفير إيراني سابق لدى الأمم المتحدة بسبب "اغتصابه" لإحدى الطالبات في الجامعة.

وقالت المتحدثة باسم جامعة "أوبرلين"، أندريا سيماكيس، إن الجامعة أوقفت سفير إيران السابق لدى الأمم المتحدة، محمد جعفر محلاتي، عن التدريس بها، لإجباره طالبة على ممارسة الجنس معها، بحسب وثائق حصل عليها موقع "إيران إنترناشيونال".

وبحسب موقع "إيران إنترناشيونال" فإن جامعة "أوبرلين" المتخصصة في تدريس العلوم والفنون الليبرالية، بالتزامن مع حملة يقوم بها الإيرانيون للاحتجاج على دوره في التستر على انتهاكات حقوق الإنسان والخطاب المعادي للسامية.

وبحسب وثائق المحكمة التي قدمتها منظمة "الاتحاد ضد النظام الإيراني"، فإن محمد جعفر محلاتي، أثناء التدريس في جامعة كولومبيا في تسعينيات القرن الماضي، أتُهم بإجبار طالبة على ممارسة الجنس معه مقابل مساعدتها في الدراسة.

وأضافت المتحدثة باسم الجامعة لموقع "إيران إنترناشيونال"، أن محلاتي تم منحه إجازة إدارية إلى أجل غير مسمى في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لكنها لم تذكر سبب تعليق تدريسه.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن جامعة "أوبرلين" أوقفت محمد جعفر محلاتي عن التدريس في جامعة كولومبيا بعد أن علمت باتهاماته الجنسية في التسعينيات.

كما يتهم محمد جعفر محلاتي بالتستر على الإعدام الجماعي لنحو خمسة آلاف سجين سياسي في صيف 1988 عندما كان سفيراً لإيران لدى الأمم المتحدة.

وفي شباط/ فبراير 2023، أكدت مجموعة من أهالي ضحايا مجزرة 1988 في سجون النظام الإيراني، مع مجموعة من أبناء الجالية الإيرانية الأميركية، على دور محمد جعفر محلاتي في التغطية على هذه المجزرة، وطالبوا بطرده الفوري من جامعة "أوبرلين".