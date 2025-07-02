ألمانيا: إيران أرسلت إشارة كارثية

شفق نيوز – برلين

اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الأربعاء، أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرسل "إشارة كارثية"، مشددة على ضرورة التعاون بين الطرفين من أجل حل دبلوماسي للملف النووي.

جاء ذلك بعد ساعات من مصادقة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على مشروع قانون أقره البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران/ يونيو الماضي، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران، ولم يحدد القانون الخطوات الإجرائية لذلك.

وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله إلى السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.

وأورد التلفزيون الرسمي أن بزشكيان "صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتفاقمت التوترات بين إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الإسرائيلي في 13 حزيران/ يونيو الماضي، حيث اعتبرت طهران أن تقريرها أعطى الذريعة لهذا الهجوم الذي استمر 12 يوماً، وأدى إلى استهداف منشآتها العسكرية والنووية واغتيال عدد من القادة والعلماء النوويين.