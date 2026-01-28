ألمانيا: أيام النظام الإيراني باتت معدودة

شفق نيوز- برلين

توقع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، يوم الأربعاء، أن أيام النظام الإيراني "باتت معدودة"، وذلك في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدخل عسكري في إيران.

وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوغان إن "نظاماً لا يستطيع البقاء في السلطة إلا من خلال العنف الصرف والإرهاب ضد شعبه، أيامه باتت معدودة".

وأضاف: "قد تكون المسألة مسألة أسابيع، لكن هذا النظام لا يملك شرعية للحكم".

وقبل أيام، بعدما بلغت الاحتجاجات ذروتها في مختلف محافظات إيران، كرر ميرتس خلال زيارته إلى الهند نفس التصريحات وقال: "أفترض أننا نشهد الآن الأيام والأسابيع الأخيرة لهذا النظام... عندما لا يستطيع النظام الحفاظ على السلطة إلا من خلال العنف فهو عملياً في نهايته، الشعب الآن ينتفض ضد النظام".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته تجاه إيران معلناً أن أسطولاً عسكرياً يتجه بسرعة نحو المنطقة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية جديدة.

وقال ترمب، في تدوينة على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" إن "أسطولاً ضخماً يتحرك الآن باتجاه إيران وبسرعة كبيرة"، مضيفاً أن هذا الأسطول "أكبر من ذلك الذي أُرسل سابقاً إلى فنزويلا"، في إشارة إلى حجم القوة العسكرية التي تحشدها الولايات المتحدة في المرحلة الحالية.

ورغم النبرة التصعيدية، حرص ترمب على إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، معرباً عن أمله في أن "تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات"، فيما اعتبره مراقبون محاولة للجمع بين سياسة الضغط الأقصى والتهديد العسكري من جهة، والدفع نحو تسوية سياسية من جهة أخرى.

كما حذر ترمب من أن أي هجوم أميركي قادم على إيران سيكون "أسوأ بكثير"، مبرزاً: "كما قلت لإيران من قبل، أبرموا اتفاقاً، ولم يفعلوا، وكانت هناك (عملية مطرقة منتصف الليل)، التي أدت إلى دمار هائل لإيران. الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير، لا تسمحوا بتكرار ذلك. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر".