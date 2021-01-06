ألمانيا وكندا يدخلان على خط احتجاجات أمريكا.. الناتو: ما يحدث مروع

شفق نيوز/ وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، المشهد في مبنى الكابيتول-الكونغرس- بواشنطن بأنه "مروع"، وذلك إثر اقتحامه من قبل محتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعا ستولتنبرغ إلى وجوب احترام نتائج الانتخابات التي فاز فيها المرشح ديمقراطي جو بايدن.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن قلقه لمشاهد العنف في واشنطن.

وقال ترودو في تصريح لإذاعة نيوز 1130 فانكوفر: "من الواضح أننا قلقون، ونحن نتابع الموقف دقيقة بدقيقة".

وأضاف: "أعتقد أن المؤسسات الديمقراطية الأمريكية قوية، وآمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته قريبا".

كما علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على هذه الاحداث وقال إن على الرئيس دونالد ترامب وأنصاره أن يتقبلوا قرار الشعب الأمريكي.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤول بولاية فرجينيا مساء يوم الأربعاء، إنه تم الدفع بالحرس الوطني في الولاية و200 من جنود الولاية إلى العاصمة واشنطن.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنه وفقا لتوجيهات الرئيس فإن الحرس الوطني في طريقه إلى جانب خدمات الحماية الفيدرالية الأخرى.

ودعا الرئيس ترامب المتظاهرين إلى مناهضة العنف والبقاء سلميين.

ووقعت مواجهة مسلحة بين سلطات الأمن في الكونغرس الأمريكي، وبين متظاهرين من أنصار ترامب، اقتحموا المقر التشريعي للولايات المتحدة بعد مواجهات واسعة مع رجال الشرطة في محيط الكابيتول.

وتناقلت الأنباء والصور في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تؤكدها وسائل إعلام من بينها شبكة "سي إن إن" والتي قالت إنه يجري إخلاء الطابق الذي تتواجه فيه قاعة مجلس النواب الأمريكي.

وقالت الشبكة إن المواجهة وقعت عن الباب الأمامي للقاعة الرئيسية للمجلس، حيث يوجه ضباط الشرطة أسلحتهم نحو شخص يحاول اقتحام القاعة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس مساء اليوم الأربعاء إلى الالتزام بالسلمية.

وفي تغريدة له على حسابه بموقع تويتر خاطب الرئيس الأمريكي أنصاره قائلا:" أرجوكم ادعموا شرطة إنفاذ القانون الخاصة بالكابيتول (مبنى الكونغرس).. فهم حقيقة بجانبنا.. وابقوا سلميين".

إلا أن السيناتور الجمهوري ميت رومني اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوقوف وراء "التمرد الحاصل في العاصمة واشنطن".

وفي هذه الأثناء أفادت شبكة الـ"CNN" بأن الشرطة الأمريكية تتعامل مع بلاغات عن احتمال وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة واشنطن.

وكانت قناة "فوكس نيوز" أفادت بإخلاء مبنى الكابيتول الأمريكي بعد تهديد بوجود قنبلة، وسط تظاهرة احتجاجية ينفذها مؤيدو الرئيس دونالد ترامب.

وقررت شرطة واشنطن فرض حظر تجوال إخلاء محيط الكونغرس بعد اقتحامه من أنصار الرئيس الأمريكي ولايته دونالد ترامب.

كما طلبت الشرطة دعما كبيرا للمساعدة على مواجهة أنصار ترامب المحتشدين.

وعلقت جلسة اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتم إجلاء عدد من الشخصيات الهامة منهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس من خلال سراديب.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.