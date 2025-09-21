ألمانيا وشبح الحرب.. ارتفاع الطلب على بناء الملاجئ

شفق نيوز- برلين

أفادت صحيفة "بيلد"، بارتفاع الطلب على بناء الملاجئ في ألمانيا بشكل كبير، بسبب الخوف من الحرب.

ونقلت الصحيفة عن شركات تعمل في مجال البناء والإنشاءات، بأن الطلب من جانب الشركات العامة والخاصة على بناء الملاجئ المحصنة ارتفع بشكل كبير في ألمانيا في الآونة الأخيرة.

وقالت، إن ذلك "بسبب الخوف من الحرب في ألمانيا، هناك ازدهار في مجال بناء المخابئ الدفاعية والملاجئ المحصنة الخاصة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب على هذا النوع من العقارات، قد ارتفع منذ بداية العام، مع اهتمام خاص من جانب الشركات الخاصة وسكان المباني.

ونقلت الصحيفة عن ماريو بييدي، رئيس شركة BSSD Defence، التي تقوم ببناء الملاجئ في جميع أنحاء ألمانيا: "منذ كانون الثاني/ يناير، ارتفع عدد الاستفسارات وكذلك الطلبات التي نتلقاها في هذا المجال بنسبة 50%... تتصل بنا الشركات لأنها ترغب في توفير مخابئ لموظفيها في مقارها".

وتزعم الصحيفة بأن الموجة الجديدة من الاهتمام ببناء الملاجئ ترتبط بحادثة المسيرات الجوية في بولندا.

وفي الفترة الأخيرة، زادت الانتهاكات الروسية لمجالات جوية أوروبية، منها ما أعلنه زعم رئيس وزراء بولندا دونالد توسك في 10 سبتمبر أنه تم إسقاط طائرات مسيرة روسية فوق بلاده.

وفي يوم الجمعة الماضي، قال رئيس وزراء إستونيا كريستين ميشال إن بلاده قررت طلب إجراء مشاورات مع الناتو بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف بسبب انتهاك مجالها الجوي من جانب طائرات حربية روسية.

من جانبه، نفى الجانب الروسي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال القائم بالأعمال الروسي في وارسو أندريه أورداش إن بولندا لم تقدم أدلة على الأصل الروسي للطائرات المسيرة التي تم إسقاطها فوق أراضيها.