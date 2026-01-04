ألمانيا.. هجوم لجماعة "البركان" يقطع الكهرباء عن برلين

شفق نيوز- برلين

أعلنت السلطات الأمنية الألمانية، يوم الأحد، الاشتباه في وقوف جماعة يسارية متطرفة وراء حريق متعمد أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل في العاصمة برلين.

وشوهدت في ساعة مبكرة السبت عدة أسلاك كهرباء عالية الجهد مشتعلة على جسر بالقرب من محطة توليد كهرباء جنوب غرب المدينة. وفيما أُخمد الحريق بسرعة ظلّ نحو 45 ألفاً و500 منزل، و2200 شركة بدون كهرباء.

وصرح متحدث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" بأن إعلان المسؤولية الذي نشرته مجموعة "فولكان غروب" (مجموعة البركان) اليسارية المتطرفة على الإنترنت "محتمل"، مؤكداً في نفس الوقت "مواصلة التحقيقات".

وأفاد بيان لمجموعة "فولكان غروب" (مجموعة البركان) نُشر على الإنترنت، بأن محطة توليد الكهرباء في حي ليشتيرفيلده ببرلين تعرضت "لعملية تخريب ناجحة"، لكنه أوضح أن "الهدف من هذا العمل كان اقتصاد الوقود الأحفوري، وليس انقطاع التيار الكهربائي".

من جانبها قالت وزيرة الشؤون الداخلية في برلين، آيريس شبرانعر، إن "السلطات الأمنية صنفت الرسالة التي تدعي المسؤولية على أنها صحيحة".

وأضافت "استنكر هذا الهجوم غير الإنساني على سكان برلين وزوار المدينة بأشد العبارات الممكنة. لا يزال التحقيق جارياً".

ودان رئيس بلدية برلين كاي فيغنر الهجوم قائلاً في بيان نُشر على منصة "إكس" إن "متطرفين يساريين مشتبه بهم عرّضوا أرواحاً للخطر عن عمد، لا سيما أرواح مرضى في مستشفيات، وكبار سن وأطفال وعائلات".

وأعلنت سلطات المدينة عن عودة الكهرباء إلى معظم المستشفيات والعيادات المتضررة من انقطاع التيار الأحد. لكن من المرجح أن تبقى المدارس المتضررة مغلقة في الوقت الراهن.

وسبق أن أعلنت مجموعة "فولكان غروب" مسؤوليتها عن عمل تخريبي استهدف مصنع تسلا عندما أُضرمت النيران في خطوط كهرباء مغذية للموقع.

كما شهدت العاصمة الألمانية انقطاعاً كبيراً للتيار الكهربائي في أيلول/ سبتمبر الماضي، أثّر على عشرات آلاف السكان، إثر اندلاع حريق في أبراج كهرباء.

واشتبهت الشرطة أيضاً في أن يكون الحريق متعمداً، وأعلنت جماعة فوضوية لم تُكشف هويتها مسؤوليتها عنه عبر الإنترنت. وقد رفعت ألمانيا مستوى التأهب تحسباً لأي أعمال تخريب تستهدف بنيتها التحتية، بما في ذلك من جهات أجنبية مثل روسيا.