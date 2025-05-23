ألمانيا.. هجوم "أبيض" يوقع 12 ضحية على الأقل

شفق نيوز/ أفاد مسعفون ألمان، يوم الجمعة، بوقوع 12 جريحاً على الأقل جراء هجوم بواسطة سلاح أبيض (سكين)، داخل محطة للقطارات في مدينة هامبورغ.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن أمرأةً أُلقي القبض عليها في موقع الحادث، بينما أكدت شرطة هامبورغ لاحقا اعتقالها، لكنها لم تُفصح بعد عن مزيد من المعلومات حول هوية المهاجمة المزعومة.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن ثلاثة من الضحايا في حالة حرجة، وثلاثة آخرين مصابون بجروح خطيرة، وستة أشخاص بجروح طفيفة.