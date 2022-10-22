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ألمانيا.. نحو 80 ألف شخص يتظاهرون تضامنا مع "النساء الشجاعات" في إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-22T19:19:55+0000
ألمانيا.. نحو 80 ألف شخص يتظاهرون تضامنا مع "النساء الشجاعات" في إيران

شفق نيوز/ تظاهر نحو 80 ألف شخص اليوم السبت، في مسيرة في برلين دعما للاحتجاجات في إيران، حسبما أفاد المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

وقالت وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوس عبر "تويتر"، "اليوم يُظهر الآلاف تضامنهم مع النساء الشجاعات والمحتجّين في إيران". وأضافت "نحن إلى جانبكم".

ومن بين المشاركين في هذه التظاهرة التي نظّمتها مجموعة من النساء، لوّح البعض بملصقات كُتب عليها "نساء، حياة، حرية"، فيما لوّح البعض الآخر بأعلام كردية.

وسار المتظاهرون في قلب المدينة بهدوء تحت الشمس، وفقاً للشرطة التي أحصت عدد المتظاهرين من على متن مروحية.

منذ أكثر من شهر، تشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق أشعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد توقيفها، وفقاً لمنظمات غير حكومية.

وتوفيت مهسا أميني عن 22 عاماً بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وأدت حملة قمع الاحتجاجات، التي تعدّ الأوسع منذ تلك التي شهدتها إيران في العام 2019 على ارتفاع أسعار الوقود، إلى مقتل 122 شخصاً على الأقل من بينهم أطفال، وفق منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرّاً.

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