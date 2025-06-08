ألمانيا.. مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين في هجوم بسكين

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، يوم الأحد، مقتل امرأة وإصابة شخصين بجروح بليغة جراء هجوم بسكين في مدينة ميونيخ.

وذكرت الصحيفة أن رجلاً يبلغ من العمر 56 عاماً، وشابة بعمر 25 عاماً، أصيبا بجروح بعدما هاجمتهما امرأة بلغارية عمرها 30 عاماً بالقرب من ساحة تيريزينفيس، قبل أن يتم إطلاق النار عليها أثناء مقاومتها للشرطة لتفارق الحياة لاحقاً في المستشفى.

وأشارت إلى أن دوافع الهجوم ما زالت غير معروفة، وفقاً للشرطة، كما لم تُحدد حالة الضحايا.

ووفقاً للصحيفة، كانت المرأة مواطنة بلغارية وتسكن بالقرب من مكان الحادث.

وبحسب صحيفة "بيلد"، ربما تكون المرأة المهاجمة تعاني من اضطراب نفسي.