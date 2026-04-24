ألمانيا: مستعدون لتخفيف العقوبات عن إيران بحال قدمت تنازلات

شفق نيوز- برلين

أعلن ‏المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الجمعة، استعداد بلاده لتخفيف العقوبات عن إيران في حال قدمت طهران تنازلات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ميرتس قوله، إن "إيران تماطل ويتعين علينا تكثيف الضغط".

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية ‌في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الثلاثاء الماضي، إن دول التكتل اتفقت على توسيع ⁠نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 16 آذار/ مارس 2026، فرض عقوبات جديدة على 16 شخصاً وثلاثة كيانات في إيران، على خلفية "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".