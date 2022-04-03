سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ألمانيا متخوفة من توقف ازدهارها الاقتصادي بفرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-03T05:13:58+0000
ألمانيا متخوفة من توقف ازدهارها الاقتصادي بفرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية

حذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من إن فرض حظر على إمدادات الطاقة من روسيا سيضع حدا لازدهار اقتصاد ألمانيا.

وأوضح هابيك، وهو أيضا يشغل منصب نائب المستشار الألماني، في تصريح لقناة "ZDF" التلفزيونية، أنه لا توجد بنية تحتية في ألمانيا لاستيراد الغاز والنفط بطرق أخرى (أي من غير روسيا).

واعتبر أنه في حال رفضت روسيا تزويد ألمانيا بالطاقة فإن ذلك سيهدد بإغلاق أكبر شركة كيميائية في العالم "BASF".

كما حذر من أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الموارد الطاقية يهدد بخطر هجرة شركات الطاقة إلى الخارج، على سبيل المثال إلى آسيا.

related

بوتين لشولتس: رصدنا مرتزقة من 4 مناطق بينها سوريا يقاتلون الى جانب الأوكرانيين

Date: 2022-03-04 17:04:42
بوتين لشولتس: رصدنا مرتزقة من 4 مناطق بينها سوريا يقاتلون الى جانب الأوكرانيين

ألمانيا تحذر من فراغ في الشرق الأوسط تملؤه "الأنظمة الاستبدادية"

Date: 2020-12-05 13:14:41
ألمانيا تحذر من فراغ في الشرق الأوسط تملؤه "الأنظمة الاستبدادية"

أوكرانيا.. وزير ألماني يحذر من "وضع خطير" وأمريكا تتوقع هجوماً وشيكاً

Date: 2022-02-11 14:24:27
أوكرانيا.. وزير ألماني يحذر من "وضع خطير" وأمريكا تتوقع هجوماً وشيكاً

بوتن يقيّم العلاقات بين روسيا وأمريكا: في أدنى مستوياتها منذ سنوات

Date: 2021-06-12 05:45:25
بوتن يقيّم العلاقات بين روسيا وأمريكا: في أدنى مستوياتها منذ سنوات

ألمانيا ترفض دعوة أمريكية لإرسال قوات برية إلى سوريا

Date: 2019-07-08 15:45:48
ألمانيا ترفض دعوة أمريكية لإرسال قوات برية إلى سوريا

بايدن يدعو الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا ويذكرهم: لن نرسل لكم قواتنا

Date: 2022-02-11 04:32:39
بايدن يدعو الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا ويذكرهم: لن نرسل لكم قواتنا

بريطانيا تقول إن روسيا نشرت مرتزقة "فاغنر" شرق أوكرانيا

Date: 2022-03-29 05:04:47
بريطانيا تقول إن روسيا نشرت مرتزقة "فاغنر" شرق أوكرانيا

تقرير اوروبي يكشف دور "أبو ولاء العراقي" في تجنيد الألمان لمصلحة "داعش"

Date: 2021-05-25 04:56:27
تقرير اوروبي يكشف دور "أبو ولاء العراقي" في تجنيد الألمان لمصلحة "داعش"