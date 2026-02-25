ألمانيا لرعاياها في الشرق الأوسط: استعدوا للأسوأ واحتموا بالملاجئ

شفق نيوز- برلين

قدمت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الأربعاء، تنبيهاً للرعايا الألمان المسافرين أو المقيمين في الشرق الأوسط بتوخي الحذر مع تصاعد احتمال نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت الخارجية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "التنبيه جاء على خلفية احتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً على إيران وما قد يترتب عليه من تداعيات على إسرائيل ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط".

بينما دعت السفارة الألمانية في تل أبيب، الألمان الموجودين في إسرائيل إلى الاستعداد لاحتمال البقاء لبعض الوقت في أماكن وجودهم، في حال إغلاق المجال الجوي بسبب هجمات إيرانية.

وأضافت أنه "في حال إغلاق المجال الجوي فإن إمكانيات الدعم من قبل السفارة ووزارة الخارجية ستكون محدودة للغاية".

كما نصحت السفارة المواطنين الألمان، بحسب البيان، في إسرائيل بتثبيت تطبيق على هواتفهم المحمولة يُحذر من وقوع هجمات صاروخية وشيكة.

وختمت حديثها بالقول إنه نظراً لتفاقم الوضع الأمني في المنطقة، فإنها تنصح الرعايا الألمان بتخزين مؤن والتعرف على أماكن الحماية والملاجئ في كل موقع يتواجدون فيه.

وفي وقت سابق، حذرت السلطات الأسترالية، من أن النزاعات المتصاعدة في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وحدوث اضطرابات واسعة.

هذا وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبدا لطهران بتطوير سلاح نووي.