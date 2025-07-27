ألمانيا.. قتلى وجرحى في حادث قطار يقل نحو 100 راكب (فيديو)

شفق نيوز- برلين

أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الأحد، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر خروج قطار إقليمي عن مساره في منطقة غابات جنوب غرب البلاد.

وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" مقتل أربعة أشخاص في الحادث، كما هناك عدة إصابات بين نحو 100 راكب كانوا على متن القطار، مؤكداً أن عربتين على الأقل خرجتا عن مسارهما بالقرب من إحدى البلدات.

وكان القطار في رحلة تمتد لمسافة 90 كيلومتراً بين مدينتي زيجمارينجن وأولم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو عربات في حالة شبه سليمة، لكنها كانت منقلبة على جانبها بعد أن اصطدمت ببعضها بعضاً.