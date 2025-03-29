ألمانيا.. عشرات الإصابات باندلاع حريق في دار للمسنين

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الألمانية، مساء السبت، إصابة أكثر من 50 شخصاً إثر اندلاع حريق في دار للمسنين في منطقة هانوفر-نويشتات شمالي البلاد.

وذكر متحدث باسم الشرطة، أن ثلاثة أشخاص من هؤلاء يعانون من إصابات خطيرة.

وبحسب التصريحات، لاحظ عاملون في الرعاية اندلاع الحريق بعد ظهر اليوم في إحدى غرف دار المسنين.

وأعلنت فرق الإطفاء أنها تمكنت من منع انتشار النيران إلى الغرف الأخرى، إلا أن أجزاء أخرى من المبنى تضررت بسبب تسرب سحب الدخان إليها.

وأوضح متحدث باسم فرق الإطفاء، أن المقيمين المتضررين سيتم نقلهم إلى أجزاء أخرى من دار المسنين.

ولم يتم التعرف بعد على وجه الدقة على عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم، كما لم يتم التعرف بعد على أسباب اندلاع الحريق.

وأفادت فرق الإطفاء، بأن دار المسنين تأوي قرابة 100 شخص.