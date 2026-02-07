ألمانيا.. إطلاق نار على رجل يحمل سكيناً في منطقة للمشاة

الشرطة في مكان الحادثة (نقلاً عن مواقع ألمانية)

شفق نيوز- برلين

أعلنت الشرطة الألمانية، يوم السبت، إطلاق النار على رجل كان يتجول وهو يحمل سكيناً في منطقة المشاة بمدينة ترير غربي البلاد.

وأفادت الشرطة بأن الرجل أُصيب جراء ذلك، لكن الإصابة لا تشكل خطراً على حياته. ولم تتوافر بعد أية معلومات عن خلفيات الحادث.

وكان عدة شهود عيان أبلغوا قوات الأمن بأن رجلاً كان يتجول وهو يحمل سكيناً في يده ويخاطب المارة في منطقة المشاة.

وبعد دقائق قليلة، تمكن عناصر الشرطة من رصد المشتبه به في شارع موزيل. وقالت الشرطة: "وخلال ذلك استخدم شرطي واحد على الأقل سلاحه الناري ضد الرجل".

وتابعت الشرطة أن المصاب نُقل إلى المستشفى. ولا تزال الشرطة منتشرة بقوات كبيرة في منطقة المشاة، كما قامت بتطويق المكان.