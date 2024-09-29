ألمانيا.. إصابة 30 شخصاً بينهم أطفال بحريقين أشعلهما سوري لأسباب مجهولة

شفق نيوز/ أعلنت شرطة مدينة إيسن الألمانية، يوم الأحد، عن اعتقال مواطن سوري الجنسية بتهمة إشعاله حريقين أسفرا عن إصابة 30 شخصاً بينهم أطفال حالتهم خطرة، كما اقتحام متجرين بسيارة توصيل كان يقودها.

وذكرت الشرطة في بيان أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية، أنه "مساء أمس السبت اندلع حريقين في مبنيين سكنيين في منطقة ألتينيسن بمدينة إيسن، وفي منطقة كاترنبرغ بمدينة إيسن اقتحمت سيارة توصيل متجرين. وتم اعتقال مشبوه بهذه الجرائم قرب مكان الحادث".

وأشارت إلى أن 30 شخصاً أصيبوا في الحريق، بينهم ثمانية أطفال في حالة خطرة، فيما لم يسفر الهجوم على المتجرين عن وقوع إصابات.

وبحسب ما ورد فإن المعتقل يبلغ من العمر 41 عاماً ومن سكان مدينة إيسن وهو سوري الجنسية، وما تزال دوافعه مجهولة.