ألمانيا.. إصابات عديدة في حادث دهس واعتقال السائق

شفق نيوز/ أعلنت شرطة ميونخ، الألمانية، يوم الخميس، عن وقوع إصابات عديدة إثر حادث دهس في منطقة دخاور شتراسه / زايدل شتراسه.

وقالت الشرطة عبر حسابها على منصة "إكس" إن السيارة اصطدمت بمجموعة من الأشخاص ما أسفر عن "إصابة عدة أشخاص"، في حين تحدثت تقارير إعلامية عن وجود 15 إصابة.

وأكدت الشرطة الألمانية أنها "انتشرت بقوات كبيرة" في موقع الحادث لضمان السيطرة على الوضع، داعية الجمور إلى "تجنب القدوم إلى المنطقة" نظرًا لوجود "اضطرابات مرورية"، وذلك للسماح لفرق الطوارئ بالعمل دون عوائق.

وأوضحت الشرطة أن "سائق السيارة تم القبض عليه في الموقع"، مشيرة إلى أنه "لم يعد يشكل أي خطر حاليًا".

وتابع البيان أنه "لا تزال التحقيقات جارية"، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توفرها.

ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة المقبل، كما من المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من اليوم الخميس.