ألمانيا.. إصابات بعملية دهس في برلين

شفق نيوز- برلين

أفادت وسائل إعلام ألمانية، يوم الخميس، بإصابة عدة أشخاص بينهم أطفال جراء عملية دهس في العاصمة برلين.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن السائق صدم حشداً من الناس في برلين، وذلك قبل اعتقاله من قبل القوات الأمنية.

ويتكرر وقوع هجوم باستخدام سيارة لدهس حشود في ألمانيا، ففي آذار/ مارس 2025، اصطدمت سيارة بحشد من الناس في مدينة مانهايم غرب البلاد، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، دهس رجل مجموعة من المتظاهرين في ميونخ، مما تسبب في وفاة سيدة وطفلتها وجرح نحو 40 شخصاً آخرين.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، لقي ستة أشخاص حتفهم في مدينة ماغدبورغ عندما اقتحم طبيب سعودي يبلغ من العمر 50 عاماً سوق عيد الميلاد بسيارته.