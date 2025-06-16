ألمانيا.. حكم بالسجن المؤبد على طبيب سوري متهم بجرائم ضد الإنسانية

شفق نيوز/ أصدر القضاء الألماني، يوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد على طبيب سوري بتهمة "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبها في المستشفيات العسكرية إبان عهد نظام الأسد.

وذكر موقع "DW عربية" الألماني أن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت (أم ماين) بدأت بمحاكمة الطبيب السوري (40 عاماً) في كانون الثاني/ يناير 2022 وامتدت على مدار 186 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبراء قانونيين.

ووجهت للطبيب، الذي تم تعريفه باسم "علاء م" وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية، اتهامات بتعذيب معارضي الأسد أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات في حمص ودمشق خلال عامي 2011 و2012.

ودفع "علاء م" ببرائته في المحكمة، قائلاً إنه هدف لمؤامرة. وسيكون هذا الحكم هو الأول الذي يصدر في قضية تشمل سوريين متهمين بالتعذيب المدعوم من الدولة منذ الإطاحة بالأسدمتهمين بالتعذيب المدعوم من الدولة منذ الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وحاكمت ألمانيا عدة مسؤولين سوريين سابقين في مثل هذه القضايا خلال السنوات القليلة الماضية، ولطالما نفت حكومة الأسد تعذيب سجناء.

وصل "علاء م" إلى ألمانيا في عام 2015 وعمل طبيباً ليكون واحداً من نحو 10 آلاف طبيب سوري ساعدوا في تخفيف نقص الكوادر الطبية الحاد بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد.

واعتقلته السلطات في حزيران/ يونيو 2020 وظل محبوساً على ذمة المحاكمة منذ ذلك الحين.

ووجه ممثلو الادعاء إلى "علاء م" أكثر من 12 تهمة بالتعذيب واتهموه بقتل سجين. وهو متهم بإجراء عملية جراحية لتصحيح كسر في العظام بدون تخدير كاف وبمحاولة حرمان سجناء من قدرتهم الإنجابية في حالتين منفصلتين. ودعم المدعين المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع قضايا مماثلة في المحاكم الألمانية في الماضي.

وعمل "علاء م" في مستشفى المزة 601 العسكري في دمشق المعروف بدوره في آلة التعذيب التابعة للنظام السوري.

ووفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، ظهرت مشرحة المستشفى وفناؤه في مجموعة من الصور وثقت انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين برعاية الدولة. وهرَّب مصور عسكري سوري سابق، اسمه الحركي قيصر، الصور خارج سوريا.

وصرح رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي السوري أنور البني، وهي منظمة حقوقية في برلين ساعدت في بناء القضية ضد "علاء م"، إنه كان يتوقع أن تستجيب المحكمة لطلب المدعي العام وتقضي بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.

وأضاف "إنه طبيب وليس رجل أمن، كان من المتوقع أن يحمي حياة الناس، ولم يكن قتلهم وتعذيبهم من مهام عمله، وفعل ذلك طواعية بسبب دعمه الأعمى لنظام الأسد".