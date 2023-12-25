ألمانيا "تُلزم" الراغبين بجنسيتها على الاعتراف بوجود إسرائيل

شفق نيوز/ أيد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، إلزام الراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية بـ"الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود"، معتبراً أن الإلزام يأتي "نتيجة للنظام الأساسي للحزب الديمقراطي الحر".

وقال بوشمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "أعتقد أننا نستطيع بالتأكيد أن ندفع في ذلك بحجة أن ف حق إسرائيل في الوجود يعتبر إذا جاز التعبير نتيجة للنظام الأساسي الديمقراطي الحر".

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، أن "هناك علاقة شديدة الخصوصية بين ألمانيا وإسرائيل، علاقة ترتبط بمسؤولية ألمانيا عن الحكم النازي الظالم وعن الهولوكوست".

وكانت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا-انهالت، تامارا تسيشانغ (المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي) أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مرسوما يأمر سلطات منح الجنسية في الولاية بأن تطلب من الأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية بتقديم اعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

وتمت التوصية بالصياغة التالية: "إنني أعترف صراحة بالمسؤولية الألمانية الخاصة حيال دولة إسرائيل وحق إسرائيل في الوجود وأدين أي مساع معادية للسامية، لا أتبع مساعي موجهة ضد حق دولة إسرائيل في الوجود ولم أتبع مثل هذه المساعي".

ونص مرسوم وزيرة الداخلية، على عدم تجنيس الشخص الذي يرفض تقديم هذا الاعتراف.