ألمانيا تؤكد حاجتها لـ400 ألف مهاجر "ماهر" سنويا

شفق نيوز/ أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للتوظيف، يوم الثلاثاء، أن بلاده تحتاج إلى نحو 400 ألف مهاجر ماهر سنويا لتعويض النقص في اليد العاملة.

وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة، ديتليف شيله، في تصريح صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن حاجة ألمانيا للأيدي العاملة الماهرة المهاجرة زادت أكثر بشكل واضح مما كانت عليه الحال خلال الأعوام الماضية.

وأضاف "ولكن لا يتعلق الأمر بالنسبة لي باللجوء، وإنما بالهجرة الهادفة لسدّ الثغرات في سوق العمل"، موضحا "بدءا من مجال الرعاية الصحية، مرورا بخبراء المناخ، ووصولا إلى المتخصصين في الخدمات اللوجستية والأكاديميات، سيكون هناك نقص في العمالة المتخصصة في كل مجال".

وعن أوجه المقاومة المحتملة للهجرة، قال شيله: "يمكن للمرء أن يقف ويقول: لا نريد مهاجرين، ولكن ذلك لا يجدي نفعا، الحقيقة هي أن القوى العاملة تنفد"، مبينا أنه بسبب التطور الديموغرافي، سينخفض عدد العمال المحتملين في مرحلة العمر المهني النموذجي بنحو 150 ألف شخص هذا العام.

وأشار إلى أن ألمانيا "لا يمكنها حل المشكلة إلا من خلال تأهيل غير المعلّمين والأشخاص الذين لم يعد لديهم وظائف والسماح للعاملات اللائي يعملن بدوام جزئي، دون رغبتهن، بالعمل لمدة أطول، وكذلك من خلال جلب مهاجرين إلى البلاد بصفة خاصة"، مشددا على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية القادمة الجمع بين كل ذلك.