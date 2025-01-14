ألمانيا.. توقيف سوري هاجم مقرات حكومية بـ"حجارة ملطخة بالفضلات"

شفق نيوز/ ألقت الشرطة الفيدرالية الألمانية القبض على لاجئ سوري ألقى حجرا ملطخا بالفضلات على مبنى المحكمة الدستورية في كارلسروه، وهو ثالث عمل تخريبي يقوم به خلال أربعة أيام.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن السوري الذي يبلغ من العمر 48 عاما، هاجم وزارة الداخلية يوم الجمعة، كما هاجم مبنى المستشارية، مشيرة إلى أن ضباط الشرطة خارج مقر الحكومة لاحظوا رجلا يلوح بيديه أمام البوابة للفت الانتباه إلى نفسه ثم أخرج حجرا كبيرا من كيس بلاستيكي وألقاه على مكتب المستشار أولاف شولتس.

وذكرت أن الحجر كان عليه براز، مبينة أن الشرطة الفيدرالية ألقت القبض على الرجل وفتح الضباط دعوى جنائية للاشتباه في الإضرار بالممتلكات.

وحسب الصحيفة فإن الدافع وراء الجريمة يبدو أنه "كراهية إسرائيل".

وأفادت بأنه في يوم الجمعة الماضي، جاء الرجل إلى وزارة الداخلية الاتحادية في برلين وأعلن أنه يريد التحدث إلى المستشارة بشأن قطاع غزة، وبعد ذلك قام بتدمير لوح زجاجي مضاد للرصاص على البوابة.

والسوري مطلوب حاليا لدى مكاتب المدعي العام في كولونيا وأوسنابروك. كما قامت محكمة مقاطعة مانهايم بإدراج الرجل ضمن التحقيق في مكان إقامته، وهو معروف لدى الشرطة بتهمتي الاحتيال ومقاومة ضباط الشرطة.

وبحسب الفحوصات الأولية، فإن مرتكب الجريمة يقيم حاليا في ألمانيا "بدون تصريح". وهو يعتبر هاربا منذ شباط/فبراير 2023. وقد جاء إلى ألمانيا في عام 2015 وحصل على الاعتراف به كلاجئ، وعندها كان يعيش في فريدلاند بولاية ساكسونيا السفلى.