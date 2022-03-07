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ألمانيا تعلن إلغاء العقوبات على إمدادات الغاز الروسي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-07T14:34:29+0000
ألمانيا تعلن إلغاء العقوبات على إمدادات الغاز الروسي

شفق نيوز / أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الاثنين، سحب إمدادات الغاز الروسي، من لائحة العقوبات، لعدم وجود طرق أخرى تضمن أمن الطاقة في أوروبا حتى الآن.

وذكر شولتز، في بيان للخدمة الصحفية التابعة لمجلس الوزراء الألماني: "تم تصميم جميع خطواتنا بطريقة تضرب روسيا بشدة، وتكون مستدامة على المدى الطويل".

وأضاف: "لقد أزالت أوروبا عن عمد إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، ففي الوقت الحالي، لا توجد طريقة أخرى لضمان إمدادات الطاقة في أوروبا لتوفير الدفء".

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، إن ثلث النفط المستخدم في بلاده يأتي من روسيا، ومن المستحيل استبداله بين عشية وضحاها".

وأشار هيبشترايت، إلى أن "اعتماد القرار المحتمل لحظر النفط الروسي يجب تبنيه بشكل مشترك من دول الاتحاد الأوروبي"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر ليس مستبعدا بوجه عام".

وخلص إلى القول إن "هدف الحكومة الألمانية هو تقليل الاعتماد على روسيا في واردات الطاقة"، مبيناً أن "هذا سيستغرق من سنوات إلى عقود، وهو صعب على المدى القصير".

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، يومها الثاني عشر، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

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