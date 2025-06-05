ألمانيا تعارض الاعتراف بدولة فلسطينية "الآن" وتدعو لخطوة قبلها

شفق نيوز/ اعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الخميس أن الاعتراف بدولة فلسطينية "الآن" سيكون "مؤشرا خاطئا"، في موقف معارض لموقف فرنسا والمملكة المتحدة وكندا التي أعلنت تأييدها هذه الخطوة.

وقال الوزير الألماني في مؤتمر صحافي في برلين مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر "ينبغي إنجاز هذه العملية في اطار مفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين قبل أن نعترف بدولة فلسطينية. ونرى أن اعترافا بدولة فلسطينية الآن سيكون مؤشرا خاطئا".

واعترفت إسبانيا وايرلندا والنروج العام الماضي بدولة فلسطينية، واعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا دعمه للفكرة، مما دفع إسرائيل إلى اتهامه بشن "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية".

والأسبوع الماضي تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بناء "دولة إسرائيلية يهودية" في الضفة الغربية المحتلة بعد يوم من إعلان الحكومة عن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الأراضي المحتلة.

وقال الوزير الألماني، الخميس، إنه "قلق من الوضع المتوتر للغاية في الضفة الغربية" وأن الحكومة الألمانية "ترفض" إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعن الحرب في غزة، أوضح، أن المساعدات التي تصل الى المدنيين في القطاع "ضئيلة جدا".

وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن سكانه معرضون لخطر المجاعة.

وقال الوزير الألماني إنه جدد "مطالبته العاجلة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة" بدون قيود بموجب القانون الدولي.

وأكد أيضا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس والأعداء الآخرين وأن "ألمانيا ستواصل بالطبع دعم إسرائيل عبر تسليم الأسلحة، وهو أمر لم يكن موضع شك على الإطلاق".