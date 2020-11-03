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ألمانيا تصطف مع دول أوربية في حربها ضد "الإرهاب الإسلامي"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-03T08:58:11+0000
ألمانيا تصطف مع دول أوربية في حربها ضد "الإرهاب الإسلامي"

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن صدمتها من الهجمات التي وقعت في وسط فيينا، قائلة إن ألمانيا تقف إلى جانب النمسا في حربها ضد "الإرهاب الإسلامي".

وأضافت ميركل في بيان نشره المتحدث باسمها على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "في هذه الساعات الرهيبة عندما أصبحت فيينا هدفا للعنف الإرهابي، أفكر في الناس هناك، وقوات الأمن التي تواجه الخطر".

وتابعت: "نحن الألمان نتعاطف مع أصدقائنا النمساويين ونتضامن معهم. مكافحة الإرهاب الإسلامي هو كفاحنا المشترك".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات النمساوية، أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

ووصف وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، المهاجم الذي قتلته الشرطة مساء أمس الاثنين، بأنه "إرهابي إسلامي".

وأكدت الشرطة مقتل 3 مدنيين، رجلين وامرأة، في الوقت الذي أفاد فيه عمدة فيينا، ميخائيل ليودفيك، أن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.

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