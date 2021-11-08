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ألمانيا تسجّل معدلاً قياسياً لانتقال عدوى كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-08T06:31:01+0000
ألمانيا تسجّل معدلاً قياسياً لانتقال عدوى كورونا

شفق نيوز/ أفادت بيانات رسمية، الاثنين، بأن ألمانيا سجلت على مدار الأسبوع الماضي، معدل قياسي لانتقال عدوى كورونا.

وكان وزير الصحة الألماني ينس سبان، قال الجمعة الماضي، إن بلاده دخلت فترة صعبة للغاية فيما يتعلق بالوضع الوبائي مع تزايد أعداد المرضى في العناية المركزة.

وأضاف أنه اتفق مع وزراء الصحة في الأقاليم على ضرورة منح جرعة تنشيطية من لقاحات كورونا بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة السابقة.

وقال سبان إن البلاد اضطرت بالفعل إلى نقل المرضى من مناطق تزدحم فيها المستشفيات، وحث المواطنين على التطعيم ومراعاة قواعد السلامة.

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