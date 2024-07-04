ألمانيا تستدعي سفير تركيا بسبب أزمة "الذئاب الرمادية" قبل زيارة أردوغان لبرلين

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الألمانية، يوم الخميس، عن استدعاء سفير تركيا في برلين، بسبب إيماءة "تحية الذئب" التي قام بها لاعب تركي خلال إحدى مباريات بطولة أوروبا 2024، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبرلين لحضور مباراة بلاده المقبلة.

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا مع المدافع التركي مريح ديميرال، بعد قيامه بإيماءة بيده على شكل رأس ذئب احتفالا بتسجيله هدفا خلال مباراة بطولة أوروبا ضد النمسا مساء الثلاثاء.

وترتبط هذه الإيماءة بتنظيم "الذئاب الرمادية"، وهو الذراع الشبابي القومي المتطرف لحزب الحركة القومية التركي، أحد حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي استدعائها للسفير التركي، غداة قيام وزارة الخارجية التركية بالإجراء ذاته مع السفير الألماني في أنقرة.

وقالت: "بصفتنا مضيفين لبطولة كأس أوروبا 2024، فإننا نرغب في أن تكون الرياضة عاملا للوحدة".

من جانبها قالت وزارة الخارجية التركية إن الطريقة التي تعاملت بها السلطات الألمانية مع ديميرال "تضمنت تعصبا ضد الأجانب"، وإن التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غير مقبول.

وتدافع الوزارة عن الإيماءة التي قام بها ديميرال باعتبارها رمزا تاريخيا وثقافيا لا يستهدف أحدا خلال احتفاله في المباراة.

وانتقدت وزيرة الداخلية الألمانية إيماءة ديميرال على منصة"إكس" للتواصل الاجتماعي قائلة: "استغلال بطولة أوروبا لأغراض عنصرية أمر مرفوض بشكل قاطع".

وتأسس تنظيم "الذئاب الرمادية" في الستينيات، وكان ضالعا في أعمال عنف سياسية بين اليساريين والقوميين في تركيا تسببت في مقتل نحو 5 آلاف شخص خلال فترة انقلاب عام 1980.

والتنظيم محظور في فرنسا، ورمزه محظور في النمسا.

وذكرت وزيرة الداخلية أنه رغم أن تحية الذئب ليست محظورة في ألمانيا، فإن التنظيم يخضع للمراقبة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية وتركية أن أردوغان يعتزم التوجه إلى برلين، السبت، لحضور مباراة تركيا وهولندا في ربع نهائي بطولة أوروبا.