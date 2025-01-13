ألمانيا ترفض تمويل أوكرانيا بشحنات إضافية من الأسلحة

شفق نيوز/ رفض المستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم الاثنين، تمويل شحنات إضافية من الأسلحة إلى أوكرانيا من خلال تقليص الإنفاق في مجالات أخرى.

وقال شولتس على هامش فعالية انتخابية في مدينة بيليفيلد: "أنا ضد أخذ هذه الأموال من المعاشات التقاعدية، وضد أن نقوم بهذا عبر تقليص ميزانيات البلديات، وضد أن نستثمر أموالا أقل في السكك الحديدية والطرق".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "لذلك يجب تمويل ذلك بشكل إضافي".

وقوبلت هذه الحجة بانتقادات حادة من جانب حزب الخضر.

وأشار شولتس إلى عدم توافر أغلبية تؤيد اقتراحه بتمويل ذلك من خلال تعليق العمل بآلية سقف الديون. وأوضح أن تحالف "إشارة المرور" انهار في نهاية المطاف بسبب عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق في الخلاف حول ميزانية عام 2025.

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية قد أفادت بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس المنتمي إلى حزب شولتس الاشتراكي، يسعيان إلى توفير ميزانية إضافية بنحو ثلاثة مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 شباط/فبراير المقبل، لتغطية حاجة أوكرانيا الملحة إلى أسلحة إضافية.

وقال المستشار الألماني: "إذا كنت ستفعل ذلك، فعليك أن توضح من أين ستأتي الأموال".

وكان بيستوريوس أكد في تصريحات صحفية، الأحد، أنه لا توجد أي عرقلة من قبل ديوان المستشارية، وقال: "أعددنا في وزارة الدفاع حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا. يجب الآن اتخاذ قرار سياسي بشأنها – وبمجرد أن يتم حل جميع الأسئلة، أتوقع صدور القرار اللازم".

ورد رئيس حزب الخضر، فيليكس بانازاتسك، على هذا الموقف بحدة ووصفه بأنه "تصعيد غير مسؤول"، مشيرا بذلك إلى الحزب الاشتراكي وإلى شولتس على وجه التحديد.

وقال إن من الممكن دعم أوكرانيا بما تحتاج إليه، وفي الوقت نفسه ضمان قدرة ألمانيا وأوروبا على الدفاع عن نفسيهما، بالإضافة إلى تمويل المعاشات التقاعدية وأماكن رياض الأطفال وغيرها من الاحتياجات.