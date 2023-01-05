ألمانيا ترصد إشارات برغبة بوتين إنهاء حرب أوكرانيا

شفق نيوز/ كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنهم رصدوا بعض الإشارات بأن بوتين يرغب في إنهاء الحرب بأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لوقف الحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يفكر في شيء سوى تدمير البلد المجاور له.

وأضافت خلال مؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة، أن "موقف بوتين هو السبب في أهمية الاستمرار في إرسال الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وحماية أرواح شعبها".

وكانت بيربوك قد قالت في تصريحات، الأسبوع الماضي، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، إنه ليس لديها أي أمل في التوصل لهدنة سريعة في أوكرانيا، مضيفة "لا أحد غير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ هذه الحرب، وإذا أراد بوتين ستنتهي الحرب غدا".

وأضافت الوزيرة الألمانية أنه على الرئيس الروسي أن يصدر أمرا فقط بسحب الجنود، ولكنها أشارت إلى أنه ليس هناك إشارات صادقة لحدوث ذلك.

وعارضت بيربوك أن يكون هناك هدنة بشروط روسية، موضحة أن مثل هذه الخطوة لن تنهي "الرعب بالنسبة للمواطنين في أوكرانيا، ولكن العكس سيحدث".

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا أيضا إن الوضع بالنسبة للأوكرانيين في المناطق التي استولت عليها القوات الروسية، هو الأسوأ، وتابعت: "لا ينقصهم هناك الكهرباء والتدفئة فحسب، ولكن توريدات المساعدات الدولية لا تصل إلى هناك. يعيش المواطنون كل يوم في خوف".