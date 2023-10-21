ألمانيا ترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، يوم السبت، عن إرسال قوات إضافية إلى قبرص للمرابطة هناك تحسباً لإجلاء طارئ لمواطنيها المتواجدين في الشرق الأوسط.

وكتبت الوزارة عبر منصة "X" (تويتر سابقاً)، أن نقل القوات يهدف إلى زيادة قدرات الجيش على الإدارة والسيطرة والتخطيط في حال الحاجة لعمليات إجلاء.

وأشارت إلى أن مغادرة المواطنين الألمان من لبنان على متن الخطوط الجوية المدنية ما تزال ممكنة، مضيفة أن هذا الإجراء هدفه الاستعداد "للتمكن من التصرف بسرعة حتى لو تفاقم الوضع".

ونقل الجيش الألماني قوات إضافية إلى قبرص تحسباً لعمليات إجلاء محتملة لمواطنين ألمان من الشرق الأوسط، خصوصاً من لبنان، فيما تنذر التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية باحتمال حدوث تصعيد.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إن أفراداً من وحدة السباحين المقاتلين "كيه إس إم" التابعة للبحرية الألمانية موجودة بالفعل في قبرص، بينما توجهت القوات العسكرية الخاصة من قوات الكوماندوز "كيه إس كيه" جواً إلى الأردن.

وشددت وزارتا الخارجية والدفاع في ألمانيا في بيان مشترك أمس الجمعة، على أن نشر القوات الخاصة إجراء احترازي "للبقاء قادرين على التصرف إذا تفاقم الوضع"، فيما أشارت الوزارتان إلى طلب ألمانيا من مواطنيها مغادرة لبنان.

وتشمل سيناريوهات التصعيد المحتملة منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تدخلاً محتملاً من جانب حزب الله اللبناني.