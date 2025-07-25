ألمانيا.. ترحيل 11800 مهاجر في النصف الأول من 2025

شفق نيوز- برلين

كشفت وزارة الداخلية الألمانية، يوم الجمعة، عن ترحيل أكثر من 11,800 مهاجر بشكل "قسري"، خلال النصف الأول من عام 2025.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد عمليات الترحيل من ألمانيا ارتفعت إلى أكثر من 11800 في النصف الأول من عام 2025".

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن عملية الترحيل ارتفعت من حوالي 9500 عملية خلال نفس الفترة في عام 2024 الى الرقم الحالي، في حين نفذت السلطات العام الماضي أكثر من 20 ألف عملية ترحيل وهي الأعلى منذ عدة سنوات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انضم وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إلى نظرائه من النمسا والدنمارك وفرنسا وجمهورية التشيك وبولندا في الدعوة إلى توجه أكثر صرامة بشأن سياسة الهجرة واللجوء.