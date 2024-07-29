ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان "بشكل عاجل"

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الاثنين، مواطنيها إلى مغادرة لبنان "بشكل عاجل"، بسبب التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم: "ننصح الرعايا الألمان بمغادرة لبنان بشكل عاجل".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن برلين تدعو جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط، خاصة إيران، إلى منع حدوث تصعيد بعد الهجوم الصاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا في مطلع الأسبوع.

وفي روما، أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء بأن وزير الخارجية أنطونيو تاياني حث رعايا بلاده على مغادرة لبنان.

وفي الأثناء، علقت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى بيروت بشكل مؤقت، خشية تفاقم الأوضاع في المنطقة واندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله.

يأتي هذا فيما تستعد إسرائيل للرد على هجوم الجولان، حيث أكدت أنها تريد إيذاء حزب الله لكنها لا تسعى لحرب إقليمية شاملة.